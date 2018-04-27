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Рынок недвижимости Малибу находится на пике
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Рынок недвижимости Малибу находится на пике 

Prian.ru 59 минут назад
Фото: Prian.ru
В ультра-эксклюзивном пляжном районе Малибу, на котором обосновались знаменитости и бизнес-магнаты с домами стоимостью в несколько миллионов долларов, зарегистрировано 24 продажи в первые три месяца года по сравнению с только шестью в аналогичный период 2017 года. По всему Малибу продажи выросли на 36% относительно прошлого года, что подчеркивает силу рынка Лос-Анджелеса по сравнению с нестабильностью других роскошных регионов США, сообщает Mansion Global.
По словам президента Miller Samuel — компании, которая делает отчеты для Douglas Elliman, — Джонатана Миллера, Малибу стал престижной локацией. Средняя цена на недвижимость здесь составила $2,45 млн в первом квартале, а на Малибу Бич — примерно вдвое больше — $4,75 млн  Стоит отметить, что рынок Малибу настолько мал, что незначительные изменения объема продаж и цены будут преувеличивать любой рост или падение. Но совершенно точно, что пляж к югу от Лос-Анджелеса стал одним из наиболее дорогих районов в США. К примеру, несколько самых крупных сделок в стране в прошлом году были заключены именно здесь.
Между тем, на рынке Лос-Анджелеса цены растут 23-й квартал подряд — в первом квартале они достигли увеличились на 5% по сравнению с прошлым годом, а продажи выросли на 33%. Причем элитная недвижимость здесь дорожает — к примеру, стоимость квадратного метра роскошных односемейных домов достигла рекордного уровня в первом квартале — $22 570.
Однако рынок роскоши здесь по-прежнему страдает от той же нереалистично завышенной цены, что и другие высококлассные регионы. Средняя скидка от цены на роскошные дома для одной семьи в первом квартале достигла 10%. На Малибу Бич, несмотря на несколько крупных сделок — 17,5%.
В рейтинге городов с самыми высокими ставками аренды Лос-Анджелес занимает третье место в сегменте массового жилья.
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