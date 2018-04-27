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Четыре ЧОО не поделили контракт по охране СГИКа,
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Четыре ЧОО не поделили контракт по охране СГИКа, 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Услуги по обеспечению безопасности своих объектов институт культуры оценил в 3,4 млн рублей. После отбора участников за контракт продолжили бороться 4 охранных организации: «Холдинг-безопасность», «Охрана и защита», «Защита и порядок» и «Стройторг». Три последних были признаны виновными в картельном сговоре. ЧОО «Стройторг» и «Защита и порядок» объявили, что готовы охранять вуз за суммы почти на 1,4 млн руб ниже начальной. Но предприятия лукавили: они знали, что не пройдут в финал торгов, поскольку их заявки не соответствовали всем требованиям аукционной комиссии. Таким образом, некоторые добросовестные участники отказались от конкурентной борьбы. Выиграла фирма «Охрана и защита», предложившая цену в 3 млн 398 тыс. руб. После результатов проверки УФАС она была оштрафована на 344 тысячи рублей. ЧОО «Защита и порядок» наказали на 177 тысяч. Какие санкции применить в отношении организации «Стройторг», суд решит в мае.
Фото: Pixabay.com
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