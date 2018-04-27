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Госдума повысит госпошлины на ряд документов
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Госдума повысит госпошлины на ряд документов 

Legal.Report 1 час назад
В Государственную думу внесен правительственный проект поправок в Налоговый кодекс РФ, согласно которому устанавливаются повышенные госпошлины за выдачу документов с электронным носителем информации.
Пошлина за выдачу загранпаспорта с «вшитым» в него микрочипом увеличивается с 3500 до 5000 руб. (вариант для детей до 14 лет параллельно с этим подорожает с 1500 до 2500 руб.). Также устанавливается размер пошлины за выдачу водительских удостоверений нового поколения на пластиковой основе с электронным элементом — оно обойдется в 3000 руб. По-прежнему за 2000 руб. можно будет оформить пластиковые права без чипа.
За свидетельство о регистрации транспортного средства нового образца — на пластике — придется выложить 1500 руб. Классический «бумажный» техпаспорт, как и раньше, будет стоить 500 руб. Такую же пошлину необходимо будет уплатить за свидетельство о регистрации самоходной машины.
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