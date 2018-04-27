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С 1 мая почти на две тысячи рублей вырастет минимальная зарплата в Башкирии
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С 1 мая почти на две тысячи рублей вырастет минимальная зарплата в Башкирии 

АиФ-Уфа 19 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и соцзащиты Башкирии. Согласно майским указам Вадимира Путина, минимальный размер оплаты труда в России с 1 мая составит 11 163 рубля. С учётом уральского коэффициента, минимальная заработная плата в Башкирии с этого дня составит 12 837,45 рубля (при условии полной отработанной месячной нормы). Сегодня она равна 10 912,35 руб. То есть произойдет повышение на 1925,1 рубля. В Минтруда республики сообщили, что с 1 мая этого года вводится новый механизм определения МРОТ по величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года. Кстати, прожиточный минимум на душу населения в Башкирии сегодня — 8611 руб. Средняя зарплата в республике — 30 250 руб. Напомним, с предложением уравнять МРОТ и прожиточный минимум выступил Президент России Владимир Путин в начале января в ходе общения с рабочими на Тверском вагоностроительном заводе. Реализация положений нового закона коснется 3 млн россиян. Из них 1,6 млн заняты в государственных и муниципальных учреждениях. На выплату зарплат бюджетникам после повышения с 1 мая МРОТ российское правительство направит в регионы 16 млрд рублей из резервного фонда. Эти средства поступят дополнительно к тем 20 млрд рублей, которые были выделены в марте этого года.
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