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Акция «Белый цветок» прошла в Некрасовке
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Акция «Белый цветок» прошла в Некрасовке 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
В среду 25 апреля, в помещении ЦСО «Некрасовка» состоялся урок благотворительности в рамках акции «Белый цветок». Мероприятие посетили дети и другие подопечные центра соцобслуживания.
В начале был показан видеоролик об акции «Белый цветок», зародившейся еще до революции. Присутствующие узнали, что идея благотворительного праздника принадлежит царской семье. До революции праздник «Белого цветка» пользовался большой популярностью, в нем принимали участие десятки тысяч людей.
В наше время традиция постепенно возрождается — с 2000-х годов «День Белого цветка» проходит во многих городах России.
Кроме того, для детей был показан мультфильм, объясняющий, что такое благотворительность. (вт)
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