Акция «Белый цветок» прошла в Некрасовке

В среду 25 апреля, в помещении ЦСО «Некрасовка» состоялся урок благотворительности в рамках акции «Белый цветок». Мероприятие посетили дети и другие подопечные центра соцобслуживания.

В начале был показан видеоролик об акции «Белый цветок», зародившейся еще до революции. Присутствующие узнали, что идея благотворительного праздника принадлежит царской семье. До революции праздник «Белого цветка» пользовался большой популярностью, в нем принимали участие десятки тысяч людей.

В наше время традиция постепенно возрождается — с 2000-х годов «День Белого цветка» проходит во многих городах России

Кроме того, для детей был показан мультфильм, объясняющий, что такое благотворительность. (вт)