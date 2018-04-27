Ещё
Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» состоялась на российской авиабазе Кант в Киргизии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» состоялась на российской авиабазе Кант в Киргизии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Определить свой уровень исторической грамотности о Великой Отечественной войне прибыли члены юнармейского отряда «Новое Поколение», школьники, а также военнослужащие авиабазы.
Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» в преддверии Дня Победы состоялась на территории российской авиабазы Кант, дислоцированной в Киргизии.
Участникам, желающим проверить свои знания по истории, предстояло ответить на 30 вопросов о военных событиях, партизанах, культуре и многом другом.
Определить свой уровень исторической грамотности о Великой Отечественной войне прибыли члены юнармейского отряда «Новое Поколение», ученики СОШ №2 вместе с родителями, а также военнослужащие авиабазы Кант. Самому молодому участнику акции было всего 11 лет.
ТК «Звезда»: последние новости
Россия отказалась от участия в докапитализации Всемирного банка Акции «Русала» резко подорожали на гонконгской бирже КВЦ «Патриот» присоединился к патриотической акции «Георгиевская ленточка»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мы должны «дожать» Россию682
Джигарханян захотел умереть дома46
Путин поделился планом развитии России155
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве124
«Россия отдаст Крымский мост в виде контрибуции»107
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение