ФАС возбудила дело о завышении цен на АЗС в Крыму

"Возбудили дело, рассмотрения еще не было. Направлено соответствующее определение в адрес компаний. Проводится расследование. Срок рассмотрения дела — три месяца, и может быть продлен еще на шесть месяцев, поэтому максимум в течение девяти месяцев решение будет принято. Надеемся, что компании начнут реагировать на ситуацию раньше", — сказал он.

Голомолзин также отметил, что примерно два месяца назад было некоторое снижение цен на бензин и разница в ценах на АЗС Краснодара и Крыма снизилась, но разрыв сохраняется.

"Мы не считаем, что такой разрыв может быть обоснованным. Есть некоторая специфика, связанная с логистикой, но в большей степени это зависит от деятельности самих компаний. У них есть возможность экономику улучшать. Именно поэтому было возбуждено дело", — подчеркнул он.