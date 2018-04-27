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ФАС возбудила дело о завышении цен на АЗС в Крыму
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ФАС возбудила дело о завышении цен на АЗС в Крыму 

ТАСС 1 час назад
ЯЛТА, 27 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело о завышении цен на топливо на автозаправочных станциях (АЗС) в Крыму, сообщил в пятницу журналистам заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.
"Возбудили дело, рассмотрения еще не было. Направлено соответствующее определение в адрес компаний. Проводится расследование. Срок рассмотрения дела — три месяца, и может быть продлен еще на шесть месяцев, поэтому максимум в течение девяти месяцев решение будет принято. Надеемся, что компании начнут реагировать на ситуацию раньше", — сказал он.
Голомолзин также отметил, что примерно два месяца назад было некоторое снижение цен на бензин и разница в ценах на АЗС Краснодара и Крыма снизилась, но разрыв сохраняется.
"Мы не считаем, что такой разрыв может быть обоснованным. Есть некоторая специфика, связанная с логистикой, но в большей степени это зависит от деятельности самих компаний. У них есть возможность экономику улучшать. Именно поэтому было возбуждено дело", — подчеркнул он.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что власти региона с начала сентября 2017 года начали проверки обоснованности повышенных цен на АЗС. В частности, Аксенов обратил внимание, что стоимость бензина марки АИ-95 в среднем составляет 43 рубля 30 копеек, АИ-98 — 47 рублей, тогда как в соседних субъектах РФ цены на топливо на 10% ниже.
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