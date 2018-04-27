Начать строительство Дворца спорта пообещали на следующей неделе 

Строительство Дворца спорта на месте снесенного стадиона «Центральный» начнется уже на следующей неделе. Об этом 27 апреля сообщил депутатам городской думы Калуги Анатолий Артамонов, добавив, что окончательное решение было принято накануне. Строить Дворец спорта, по словам губернатора, будет выигравшая тендер компания из Красноярска. Видимо, речь идет об ООО «Монолитстрой», которая, согласно протоколу с результатами определения подрядчика, опубликованному на сайте госзакупок, подала единственную заявку на конкурс. Конкурсная комиссия 19 апреля признала заявку соответствующей всем требованиям, однако пока никаких данных о том, что контракт на строительство Дворца спорта с этой компанией заключен, на сайте госзакупок нет. Стоимость контракта составляет 3,849 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущими торгами, которые не состоялись из-за отсутствия желающих принять в них участие, цена вопроса выросла на 29,5 миллиона рублей.