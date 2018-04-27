Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«Согласно официальным данным, за первые три месяца 2018 г. Японию посетило 19 тыс. 500 россиян. В сравнении с показателями января-марта 2017 г. турпоток из России в Японию увеличился на 27,8%. Россия также вошла в топ-3 рынков с самыми высокими темпами годового прироста объемов турпотока», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в марте объем туристических прибытий из России в Японию вырос на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив и составило 8 тыс. 900 человек, что составляет чуть менее половины суммарного показателя за квартал. Аналитики объясняют это прежде всего тем, что март традиционно относится к высокому туристическому сезону «Сакура».
«По данным японской статистики, среди 20 ключевых въездных рынков Японии Россия держит третье место по темпам годового прироста турпотока, обогнав Южную Корею. Впереди России — Испания (лидер) и Филиппины. Что касается топ-10 стран по абсолютным объемам турпотока в Японию, то Россия пока в число лидеров не входит. Странами, которые поставили Японии в I квартале этого года наибольшее количество туристов остаются Южная Корея, Китай и Тайвань», — пояснили в АТОРе.