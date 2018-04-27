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Объем сделок на складском рынке Петербурга скатился до уровня 2015 года
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Объем сделок на складском рынке Петербурга скатился до уровня 2015 года 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Чистое поглощение достигло рекордного минимума за всю историю рынка Петербурга — 26,6 тыс. кв. м. негативная динамика вызвана сокращением объема сделок и освобождением площадей в ряде складских комплексов.
«Произошедший спад является следствием нестабильности спроса на рынке складской недвижимости, которая наблюдается в последние годы. — отмечает руководитель отдела JLL в Санкт-Петербурге Владислав Фадеев, — Мы ожидаем оживления активности в последующие месяцы, что приведет к небольшому снижению доли свободных площадей до 4,5-5% к концу 2018 года».
Нестабильность спроса не мешает девелоперам увеличивать производственные объемы складов. До конца текущего года планируется вывести на рынок около 122 тыс. кв. м, из которых свыше 80% являются спекулятивными, уточняет В. Фадеев. В последние несколько лет девелоперы начинали строительство складов только при наличии заказа, работая по схеме built-to-suit.
Однако снижение спроса на рынке стимулировало некоторых арендодателей пересмотреть стратегию в пользу строительства спекулятивных складов, считают в JLL. Так в 2018 году ожидается ввод максимального за четыре года объема площадей, предлагаемых в аренду на открытом рынке, в общем объеме ввода.
Максимальные запрашиваемые арендные ставки в качественных складских комплексах Петербурга остались на прежнем уровне — 400-450 руб. за кв. м в месяц (включая НДС и операционные расходы).
Баланс складского рынка Санкт-Петербурга:
Структура ввода складских площадей в Санкт-Петербурге:
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