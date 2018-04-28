С днем Весны и Труда! Куда сходить в Казани в майские праздники?

Апанаевский фестиваль

Казани 29 и 30 апреля в Старо-Татарской слободе пройдет Апанаевский фестиваль. В эти дни рядом мечетью развернется ярмарка изделий народных промыслов. Казанцы и гости города смогут пообщаться с дизайнерами и ремесленниками по кожевенному, ювелирному ремеслу и рукоделию, а также провести время на творческих мастер-классах по гончарному делу, пошиву обуви и другим видам искусства.

29 и 30 апреля ярмарка будет работать с 11.00. Вход свободный. Кроме этого, фестиваль можно будет посещать каждую неделю с 10.00 до 19.00 с четверга по воскресенье с 29 апреля.

Фестиваль «Маленькие принцессы Татарстана»

29 апреля в рамках фестиваля индивидуальности и таланта «Маленькие принцессы Татарстана» пройдут смотры творческих номеров участниц. Организаторы фестиваля будут выбирать семь «Принцесс Татарстана», которые в дальнейшем представят Татарстан в различных благотворительных мероприятиях. Помимо всего прочего, победительницы фестиваля будут представлять республику на международных конкурсах красоты, таких как «Little Miss World», «Little Miss Planet», «Little Miss Universe», и многих других.

Начало регистрации участниц в 11.00, смотра творческих номеров — в 12.00.

Шоу «Химический бум»

29 апреля в ТЦ «Порт» на 2 этаже корпуса Б пройдет феерическое шоу «Химический бум». Организаторы покажут детям и их родителям интересные химические реакции, эксперименты и опыты. Затем все желающие смогут создать хендгам или жвачку для рук.

Мероприятие пройдет с 12.00 до 15.00. Вход свободный.

Трибьют группы «Агата Кристи»

29 апреля в Big Twin Bar музыканты исполнят самые знаменитые хиты группы «Агата Кристи». Начало концерта в 19.00. Вход 250 рублей.

Международный день джаза

30 апреля в парке Крылья Советов выступят лучшие джазовые коллективы города. Концерт продлится с 14.00 до 17.00. Вход свободный.

Первомайские митинги

1 мая в Казани пройдут пять митингов. Так, поддержать «Коммунистов России» можно будет у памятника Муллануру Вахитову в 11.00. КПРФ проведет митинг также у памятника Муллануру Вахитову. Начало в 14.00. После этого участники пойдут на площадь Свободы, где возложат цветы к памятнику В. И. Ленину.

Митинг ЛДПР состоится в сквере Славы (на пересечении пр. Победы и ул. Р. Зорге). Начало в 11.00. «Справедливая Россия» проведет митинг также в сквере Славы, начало в 14.00. Федерация профсоюзов РТ приглашает всех на митинг в парк Победы (пр. Ямашева). Начало в 10.30.

Праздник в честь дня Весны и Труда

1 мая «Единая Россия» приглашает всех на праздник, который состоится в Лядском саду. В программе — зарядка, уборка парка, чаепитие с блинами. Там же будет установлен специальный баннер, на котором жители Казани смогут оставить свои пожелания ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Волонтеры будут раздавать георгиевские ленты.

Начало праздника в 9.00. Вход свободный.