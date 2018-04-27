Риски со всех сторон. Стоит ли сейчас инвестировать в акции глобальных компаний

В первом квартале фондовый рынок видел все: от мощного ралли, которое стало самым сильным за несколько десятилетий, до самого крупного однодневного маневра в индексе волатильности VIX за последние десять лет. Это показало, что продажа волатильности была самым активным видом торговли на финансовых рынках, где происходили всевозможные драматические события.

В начале 2018 года прогнозы по инфляции приводили к росту ставок и укрепляли уверенность ФРС в заявленной ею траектории монетарной политики, однако неудовлетворительные цифры в итоге поколебали этот настрой.

Технологические компании впервые за несколько лет столкнулись с серьезными проблемами, поскольку разыгрался нешуточный скандал, связанный с использованием Facebook персональных данных пользователей, что шокировало инвесторов по всему миру. Кроме того, США Китай , кажется, имеют острые разногласия на тему торговли, что может стать серьезным риском для роста мировой экономики. Также, вопреки ожиданиям, в странах G10 со второго квартала 2018 года наблюдается ухудшение макроэкономических показателей: они показали чуть ли не самую слабую динамику с 2013 года.

Это основные факторы, омрачающие сезон отчетности за первый квартал, который уже не укрепит уверенность инвесторов в будущем. Наша собственная стратегия приобрела в феврале умеренно оборонительный характер, и, как следствие, мы по-прежнему негативно смотрим на перспективы рынка акций и считаем, что соотношение риска и доходности находится на довольно низком уровне.

Сигнал из Кремниевой долины

В феврале в американском секторе технологий наблюдалась коррекция, как и на фондовом рынке в целом: падение составило 11% за две недели. Однако сильная тяга к росту в итоге привела к тому, что инвесторы снова подняли цены на акции технологических компаний, поэтому в середине марта в секторе наблюдался новый исторический максимум. Однако скандал с Facebook вызвал мощную волну распродаж, которая усилилась в связи с негативными заявлениями Дональда Трампа относительно компании Amazon.

Тем не менее технологический сектор все еще довольно силен. Акций IT-компаний торгуются всего лишь на 8% выше среднего уровня с 1994 года, а индекс S&P 500 превышает среднее значение на 21%. В марте 2018 года акции компаний технологического сектора США оценивались на 22% выше индекса S&P 500, но эта разница объяснима, поскольку сектор с 1994 года показывал среднегодовой прирост прибыли в 8,3% по сравнению с 4,7% у индекса S&P 500. Ведь история — это одно, а перспективы технологий — совсем другое.

Последние 15 лет были по-своему уникальны, потому что люди в этот период стали уделять меньше внимания защите личной информации. Так, они отдали свои персональные данные бесплатным онлайн-сервисам, таким как Google , Facebook, Twitter и LinkedIn, и подписали пользовательские соглашения на Apple Amazon , в связи с чем их личную информацию можно использовать самыми разными способами. Через некоторое время ситуация может в корне измениться, и люди вновь станут больше интересоваться конфиденциальностью своих данных.

Скандал с Facebook показал широкой общественности, в чем проблема технологических компаний, использующих персональные данные. Евросоюз уже длительное время применяет довольно жесткие регулятивные меры в отношении ключевых американских IT-корпораций: Facebook был оштрафован за сокрытие информации при покупке мессенджера WhatsApp; компания Apple преследовалась за уклонение от уплаты налогов в Европе (в декабре 2017 года она достигла соглашения с ЕС о начале выплат $15,4 млрд); Google был оштрафован на рекордные $2,7 млрд по первому делу о нарушении антимонопольного законодательства, а компания Amazon заплатила €250 млн в качестве штрафа за уклонение от уплаты налогов.

Другие страны наблюдают за действиями европейских властей и рассматривают возможность ужесточения надзора за высокотехнологичными компаниями, которые используют персональные данные. Мы ожидаем, что «Общий регламент по защите данных», который вступит в силу 25 мая 2018 года, и налог на выручку IT-компаний, который будет введен с целью компенсировать влияние налоговых арбитражных операций с помощью трансфертного ценообразования, станут началом более жестких мер контроля.

Скорее всего, в дальнейшем успешные высокотехнологичные компании все больше будут создавать технологические решения без использования персональных данных — это могут быть аккумуляторы, робототехника или решения по автоматизации. Мы рекомендуем инвесторам избегать вложений в крупные технологические компании, которые используют большие объемы персональных данных, и переключиться на более мелкие, нишевые истории.

Инвестируйте в тренды

Согласно нашему исследованию, самыми горячими темами на рынке акций во втором квартале являются новые технологии в производстве аккумуляторов, прорывы в фармацевтической промышленности, электронная коммерция, энергетическая инфраструктура США и кибербезопасность. Эти сегменты — потенциальные лидеры по доходности.

Вместе с тем мы выявили и наименее привлекательные темы: широкий IT-сектор США, путешествия и досуг, компании Индии Вьетнама , а также эмитенты, преуспевшие в обратном выкупе акций.

В целом, глобальный индекс MSCI оценивается выше среднего, а множество ключевых макроэкономических рисков «не за горами», поэтому соотношение риска и доходности в ближайшие два года уже не будет столь привлекательно для рынка акций. Мировые процентные ставки поднялись, а значит, у акций появилось больше альтернатив.

Поскольку в ближайшие два года есть вероятность рецессии, не стоит придерживаться агрессивной стратегии и держать слишком много средств в акциях компаний. Портфели должны быть более сбалансированы и ориентированы на защитные секторы экономики. В более долгосрочной перспективе (5-7 лет) акции, вероятно, окажутся в более выгодном положении, чем облигации, если только не наступит длительный период дефляции и слабого роста.

Пока же мы рекомендуем инвесторам обратить внимание на защитные секторы фондового рынка, такие как медицина и товары народного потребления, а также чувствительные к изменению процентных ставок отрасли, включающие в себя коммунальные услуги и телекоммуникации, поскольку во втором квартале возможна реализация прогноза по повышению процентных ставок.