Тюмень заработала на платных парковках 7,67 млн рублей

Власти Тюмени раскрыли информацию о доходности парковок. За прошлый год две платные стоянки у администрации заработали несколько миллионов рублей.

— В городской бюджет поступило 7 миллионов 670 тысяч рублей доходов от предоставления услуг по платной парковке, — пояснили в администрации Тюмени.

При планировании бюджета чиновники рассчитывали, что парковки принесут немногим более 4 миллионов рублей. Перевыполнить план удалось за счет подорожания услуги— прошлым летом стоимость одного часа парковки выросла с 25 до 30 рублей. Недавно цену снова подняли на 5 рублей — с 24 апреля час стоянки на платной парковке обходится автомобилистам в 35 рублей.

На содержание парковок в 2017 году власти потратили 1 миллион 810 тысяч 166 рублей.

В этом году парковки принесут администрации еще больше денег. В апреле на улице Герцена открыли третью платную площадку, рассчитанную на 34 машиноместа. Также в перспективе нельзя будет бесплатно оставлять машину на подземной стоянке у драмтеатра.