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Тюмень заработала на платных парковках 7,67 млн рублей
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Тюмень заработала на платных парковках 7,67 млн рублей 

72.ru 56 минут назад
Фото: 72.ru
Власти Тюмени раскрыли информацию о доходности парковок. За прошлый год две платные стоянки у администрации заработали несколько миллионов рублей.
— В городской бюджет поступило 7 миллионов 670 тысяч рублей доходов от предоставления услуг по платной парковке, — пояснили в администрации Тюмени.
При планировании бюджета чиновники рассчитывали, что парковки принесут немногим более 4 миллионов рублей. Перевыполнить план удалось за счет подорожания услуги— прошлым летом стоимость одного часа парковки выросла с 25 до 30 рублей. Недавно цену снова подняли на 5 рублей — с 24 апреля час стоянки на платной парковке обходится автомобилистам в 35 рублей.
На содержание парковок в 2017 году власти потратили 1 миллион 810 тысяч 166 рублей.
В этом году парковки принесут администрации еще больше денег. В апреле на улице Герцена открыли третью платную площадку, рассчитанную на 34 машиноместа. Также в перспективе нельзя будет бесплатно оставлять машину на подземной стоянке у драмтеатра.
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