Рынок США: технологическая революция на марше, — Павел Пахомов, руководитель учебного центра Санкт-Петербургской биржи

Пожалуй, давно мы не видели столь дружного спроса в акциях технологического сектора. Виной тому, конечно же, стал набравший обороты сезон отчетности. Накануне великолепно отчитался Facebook (FB, +9,06%), и это стало явным стимулом к покупке прежде всего акций компаний, которые должны были вчера опубликовать свою отчетность по окончанию торгов, а потом уже и всех остальных. И поэтому инвесторы буквально «пылесосили» рынок, и акции технологических компаний расходились как горячие пирожки в базарный день. Только в среднем этот сектор вырос за вчерашний день на 1,6%. А лучшие его представители уверенно преодолели отметку в 2%, а некоторые в 3% — NVidia (NVDA, +3,95%), а отдельные самые резвые даже в 5% — Micron Technology (MU, +5,34%). И это без учета 9-процентного роста Facebook. Но не Facebook был героем вчерашнего дня с точки зрения максимального роста.

Даже в технологическом секторе нашлись претенденты на лидерство. Явно застоявшиеся акции Advanced Micro Devices (AMD, +13,7%) также после выхода своей отчетности просто-таки улетели в космос и прибавили к своей капитализации только за вчерашний день почти 14%. 14% — казалось бы куда уж больше! Ан нет! Абсолютный рекорд вчерашнего дня ушел из технологического сектора в сферу услуг, где сеть ресторанов быстрого питания Chipotle Mexican Grill (CMG, +24,44%) стремительно восстанавливает потерянные фактически ровно год назад позиции. Отчетность компании показала, что худшие времена для компании прошли, а приход в компанию нового CEO вдохновил ее, судя по последней финансовой отчетности, на новые подвиги. Как итог, акции CMG только за один вчерашний день подорожали почти на четверть! Вот так вот выглядит открытый космос!

Вообще, вчерашний день доставил много радостных событий инвесторам. Вполне оправдались надежды на выход хорошей отчетности от биотехнологических компаний. Лидеры этого сектора AbbVie (ABBV, +6,06%) и Alexion Pharmaceuticals (ALXN, +14,5%) отчитались просто блестяще. Еще один представитель биотеха — Bristol Myers Squibb (BMY, +0,54%), от которого многие ждали неприятностей, по крайней мере не разочаровал и это уже хорошо.

Ну и конечно же, подводя итог вчерашнему дню, нельзя пройти мимо вышедшей отчетности от ведущих мировых платежных систем Visa (V, 4,84%) и PayPal (PYPL, +2,74%). Они в очередной раз доказали, что классические платежные системы весьма и весьма конкурентны, и они не собираются так просто сдаваться на милость криптовалютному рынку.

Ожидания рынка 27 апреля

Последний рабочий день текущей недели после вчерашнего четверга, по идее, должен пройти в более спокойном режиме. Все же. какая бы прекрасная — распрекрасная квартальная отчетность не выходила (а она действительно выходит просто на загляденье!), участники рынка все же не готовы безоглядно лететь вверх. После каждого серьезного шага наверх тут же следуют 2 шага назад (ну, чисто по незабвенному В. И. Ленину!) с остановками, передышками и всякими другими охами и вздохами. Так что даже идеальная отчетность от Amazon Intel , которую мы увидели вчера вечером после окончания торгов вряд ли подвигнет сегодня участников рынка на безумный героизм. Максимум, что мы можем сегодня увидеть по индексам — это тот же плюс 1% и не более.

Конечно же, основной спрос по-прежнему будет сосредоточен в акциях технологического сектора, которые раз за разом доказывают нам, что они сейчас круты как никогда. Но в целом все же скорее по рынку сегодня пройдет небольшая волна фиксации прибыли и прежде всего по тем акциям, который показали сильный рост в последние дни. Как пример, можно привести акции Visa, для которых вчерашний рост почти на 5% это что-то из ряда вон выходящее и последний раз эти акции показывали подобный рост более 2-х лет назад — 29 января 2016 года. Так что здесь вполне логично увидеть небольшую коррекцию.

Кроме всего прочего замедлению роста будет способствовать и значительное укрепление доллара на мировых валютных рынках, который как чертик из табакерки подскочил вчера более чем на 1% и уверенно держится на своих локальных максимумах в районе чуть выше 91,5 пункта.

Что касается общего фона, то его можно признать вполне позитивным — и азиатские, и европейские фондовые рынки торгуются в зеленой зоне, и пока нет никаких признаков, что они хотели бы уйти ниже.

Поэтому общий прогноз — слабый позитив с проторговкой текущих уровней и повышенным спросом в акциях компаний технологического сектора.