Глава парламента Башкирии призвал ввести госконтроль над операциями в криптовалюте

Председатель Государственного Собрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев предложил установить государственный контроль над операциями с криптовалютами, сообщает Mkset.ru.

По его словам, криптовалюты, помимо прочего, могут быть использованы для финансирования различных коррупционных схем и иных видов преступной деятельности.