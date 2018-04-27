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Глава парламента Башкирии призвал ввести госконтроль над операциями в криптовалюте
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Глава парламента Башкирии призвал ввести госконтроль над операциями в криптовалюте 

Rambler News Service 1 час назад
Председатель Государственного Собрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев предложил установить государственный контроль над операциями с криптовалютами, сообщает Mkset.ru.
По его словам, криптовалюты, помимо прочего, могут быть использованы для финансирования различных коррупционных схем и иных видов преступной деятельности.
«Возникает неконтролируемый денежный поток, который способствует развитию теневого сектора экономики и коррупции. Отсутствие на данный момент возможности регулирования перемещения данных денежных средств создает значительные сложности в работе по противодействию коррупции», — заявил Толкачев в ходе президиума Совета законодателей в Санкт-Петербурге.
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