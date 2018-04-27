На Чикагской бирже опционов проторговано 18 210 контрактов на биткоин. Это рекорд

Согласно данным из открытых источников, Чикагская биржа опционов (CBOE) в среду установила собственный рекорд по торговле биткоиновыми фьючерсами с момента начала торговли этим инструментом на площадке. Так, за один день в торгах на бирже приняли участие 18 210 контрактов мая, 703 контракта июня и 87 контрактов июля. Данные за август представлены не были. На видео в социальной сети старший инструктор CBOE Options Institute Кевин Давитт говорит, что среднедневной объем операций биткоиновыми фьючерсами на площадке составляет 6600 XBT Bitcoin Futures. Однако показатель среды превысил эту цифру в три раза. Отметим, что рекорд среды стал неожиданностью и скорее исключением из правил. Так, в понедельник объем торгов этим инструментом составил 3881 контракт, во вторник — 6653. О рекордных показателях торговли биткоиновыми фьючерсами в этот день также заявили в CME, торговой площадке, объединяющей несколько американских бирж. По словам представителей организации, в среду объем торгов в этом сегменте на площадках компании удвоился, достигнув показателя 11 000 контрактов. Ранее известный криптовалютный спекулянт Билл Барух заявил, что совсем скоро цена биткоина поднимется до $11 500.