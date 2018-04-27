Акцию «Длинный четверг» устроят в центре гематологии района Аэропорт

В Национальном медицинском исследовательском центре гематологии в Новом Зыковском проезде 3 мая устроят акцию «Длинный четверг». Кровь также можно будет сдать 2 и 4 мая. Об этом сообщила ведущий специалист отдела развития донорского движения НМИЦ гематологии Александра Ахремцова.

— Сдать кровь добровольцы смогут 2 и 4 мая с 8.00 до 14.00, а 3 мая — с 8.00 до 19.00. В рамках акции «Длинный четверг» кровь будет приниматься только у повторных доноров, в остальные дни мы ждем всех желающих, — рассказала Ахремцова

Напомним, повторными донорами считаются те, кто хотя бы раз сдавал кровь в НМИЦ гематологии.

Адрес центра гематологии: Новый Зыковский проезд, д. 4. (мю)