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Акцию «Длинный четверг» устроят в центре гематологии района Аэропорт
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Акцию «Длинный четверг» устроят в центре гематологии района Аэропорт 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В Национальном медицинском исследовательском центре гематологии в Новом Зыковском проезде 3 мая устроят акцию «Длинный четверг». Кровь также можно будет сдать 2 и 4 мая. Об этом сообщила ведущий специалист отдела развития донорского движения НМИЦ гематологии Александра Ахремцова.
— Сдать кровь добровольцы смогут 2 и 4 мая с 8.00 до 14.00, а 3 мая — с 8.00 до 19.00. В рамках акции «Длинный четверг» кровь будет приниматься только у повторных доноров, в остальные дни мы ждем всех желающих, — рассказала Ахремцова
Напомним, повторными донорами считаются те, кто хотя бы раз сдавал кровь в НМИЦ гематологии.
Адрес центра гематологии: Новый Зыковский проезд, д. 4. (мю)
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