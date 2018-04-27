Ещё
Авиабилеты из Омска перед майскими праздниками значительно подешевели
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Авиабилеты из Омска перед майскими праздниками значительно подешевели 

360tv.ru 48 минут назад
Фото: 360tv.ru
Перед майскими праздниками у жителей Омска появилась возможность сэкономить на путешествиях. Авиабилеты до Новосибирска и обратно обойдутся всего в 6,86 тысячи рублей, сообщил сайт «Русская планета».
Перелет в Москву с последующим возвращением стоит около 11,5 тысячи рублей. Аналогичное путешествие в Екатеринбург, Сургут и Тюмень — 15 тысяч рублей. Калининград при таких же условиях обойдется в 18,23 тысячи рублей. Дороже стоят билеты до немецкого Дюссельдорфа и Еревана — 27 тысяч рублей.
Чтобы добраться до Астаны (Казахстан), Болоньи (Италия) и Варны (Болгария), жителям Омска придется заплатить 36 тысяч рублей. Стоимость авиабилетов в Аликанте (Испания) и Дубай (ОАЭ) колеблется в районе 45,5 и 48,14 тысячи рублей.
Глава Республики Крым возмутился высокими ценами на авиабилеты до российского полуострова. Сергей Аксенов считает, что это необоснованно.
360tv.ru: последние новости
Глава Минфина анонсировал возвращение рубля на прежние позиции Фабрики для майнинга криптовалют запустят в Иркутской области Цена вопроса: сколько денег нужно для приготовления шашлыка в Подмосковье
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин поблагодарил россиян за понимание200
Умер Геннадий Печников3
На Украине захотели забрать Крымский мост257
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине330
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН61
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение