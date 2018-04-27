Авиабилеты из Омска перед майскими праздниками значительно подешевели 

Перед майскими праздниками у жителей Омска появилась возможность сэкономить на путешествиях. Авиабилеты до Новосибирска и обратно обойдутся всего в 6,86 тысячи рублей, сообщил сайт «Русская планета».
Перелет в Москву с последующим возвращением стоит около 11,5 тысячи рублей. Аналогичное путешествие в Екатеринбург, Сургут и Тюмень — 15 тысяч рублей. Калининград при таких же условиях обойдется в 18,23 тысячи рублей. Дороже стоят билеты до немецкого Дюссельдорфа и Еревана — 27 тысяч рублей.
Чтобы добраться до Астаны (Казахстан), Болоньи (Италия) и Варны (Болгария), жителям Омска придется заплатить 36 тысяч рублей. Стоимость авиабилетов в Аликанте (Испания) и Дубай (ОАЭ) колеблется в районе 45,5 и 48,14 тысячи рублей.
Глава Республики Крым возмутился высокими ценами на авиабилеты до российского полуострова. Сергей Аксенов считает, что это необоснованно.