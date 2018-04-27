Рубль проигнорировал решение ЦБ по ставке

На торгах в пятницу, 27 апреля, рубль почти не отреагировал на решение Банка России оставить ключевую ставку неизменной. Об этом сообщает «Прайм».

Данные на сайте Московской бирже свидетельствуют, что днем курс доллара падал на 13 копеек — до 62,59 рубля, а европейская валюта дешевела на 23 копейки — до 75,63 рубля.

По информации агентства, через десять минут после оглашения решения ЦБ рост рубля усилился из-за высокой стоимости нефти.

ЦБ 27 апреля сохранил ключевую ставку на уровне 7,25 процента. В марте регулятор понизил ее с 7,5 до 7,25 процента годовых. В ЦБ подчеркнули, что из-за апрельского падения рубля «на фоне геополитической напряженности» темпы роста цен приблизятся к четырем процентам.