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Рубль проигнорировал решение ЦБ по ставке
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Рубль проигнорировал решение ЦБ по ставке 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
На торгах в пятницу, 27 апреля, рубль почти не отреагировал на решение Банка России оставить ключевую ставку неизменной. Об этом сообщает «Прайм».
Данные на сайте Московской бирже свидетельствуют, что днем курс доллара падал на 13 копеек — до 62,59 рубля, а европейская валюта дешевела на 23 копейки — до 75,63 рубля.
По информации агентства, через десять минут после оглашения решения ЦБ рост рубля усилился из-за высокой стоимости нефти.
ЦБ 27 апреля сохранил ключевую ставку на уровне 7,25 процента. В марте регулятор понизил ее с 7,5 до 7,25 процента годовых. В ЦБ подчеркнули, что из-за апрельского падения рубля «на фоне геополитической напряженности» темпы роста цен приблизятся к четырем процентам.
В начале апреля после введения новых санкций США рубль упал на 12-13 процентов к доллару и евро и достиг минимумов 2016 года.
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