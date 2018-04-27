X5: хороший момент для покупки акций на текущих уровнях котировок, — Аналитики Альфа-банка

X5 вчера провела телефонную конференцию по финансовым результатам за 1К18. Менеджмент X5 заявил, что уход Ольги Наумовой был вызван расхождением во мнении относительно стратегического развития компании и состоялся по прошествии нескольких месяцев переговоров. На данный момент компания смещает свой фокус с роста на улучшение эффективности, что предполагает, в том числе, постепенное свертывание программы расширения сети в 2019-2020 гг. На наш взгляд, это вполне разумно, учитывая оптимизацию издержек и дальнейшую конъюнктуру рынка. Компания также упомянула о том, что ее целевое значение рентабельности EBITDA 2018 составляет 7%+. Оба прогноза соответствуют нашей оценке: мы ожидаем, что количество новых открытий сократится с 2 500 в 2018 г. до 1 800 г. в 2019 и 1 000 г. в 2020 г., и мы прогнозируем рентабельность EBITDA 2018 г. на уровне 6,9%.

Отчетность оказалась слабой, но соответствует нашему прогнозу. Рынок уже негативно отреагировал на нее и на уход Ольги Наумовой. Мы считаем, что сейчас хороший момент для покупки на текущих уровнях котировок и считаем акции привлекательными в долгосрочной перспективе. Включение их в расчетную базу индекса MSCI может стать краткосрочным катализатором.