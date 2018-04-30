Ещё
Семья прокурора Татарстана в 2017 году заработала более 5,5 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Семья прокурора Татарстана в 2017 году заработала более 5,5 млн рублей 

АиФ Казань 51 минуту назад
Фото: АиФ Казань
Семья прокурора Татарстана в 2017 году заработала более 5,5 млн рублей, следует из деклараций о доходах, опубликованных на сайте надзорного ведомства.
Прокурор Татарстана Илдус Нафиков задекларировал 2,7 млн рублей (по итогам 2016 года было 2,6 млн рублей), его супруга заработала чуть больше — 2,8 млн рублей (по итогам 2016 года было 2,6 млн рублей). Кроме того у главы надзорного ведомства есть в собственности земельный участок и дом, а также автомобиль Ниссан, мотоцикл БМВ, мотолодка Казанка и автоприцеп для перевозки грузов. Его супруга владеет квартирой, двумя стояночными местами, ездит на автомобиле Лексус.
АиФ Казань: последние новости
Чеховский рынок в Казани планируют закрыть на ремонт С днем Весны и Труда! Куда сходить в Казани в майские праздники? Где в Казани можно получить георгиевскую ленту?
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обвинили в еще одном отравлении132
Прибалтика «преградила» путь войскам НАТО82
«Россия должна отдать мост»270
Россиян избавят от налога на недвижимость83
Израиль «проигнорировал» удар по Сирии311
Видео
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа В мире
03:17
Наталью Селезневу срочно прооперировали
Шоу-бизнес
01:46
Стало известно о доходах Аксенова
Политика Личный счет
Опубликовано видео удара по военной базе в Сирии
Армия Ближний Восток
00:28
Трамп проиграл «схватку» с зонтом
В мире
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
00:20
Утка с утятами перешла оживленную улицу
Общество
00:45
Огромная надувная утка «сбежала» с мероприятия
В мире
01:46
Минобороны показало эпичное видео учений
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение