Семья прокурора Татарстана в 2017 году заработала более 5,5 млн рублей, следует из деклараций о доходах, опубликованных на сайте надзорного ведомства.
Прокурор Татарстана Илдус Нафиков задекларировал 2,7 млн рублей (по итогам 2016 года было 2,6 млн рублей), его супруга заработала чуть больше — 2,8 млн рублей (по итогам 2016 года было 2,6 млн рублей). Кроме того у главы надзорного ведомства есть в собственности земельный участок и дом, а также автомобиль Ниссан, мотоцикл БМВ, мотолодка Казанка и автоприцеп для перевозки грузов. Его супруга владеет квартирой, двумя стояночными местами, ездит на автомобиле Лексус.