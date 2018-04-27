В Севастополе предприниматели требовали защитить их бизнес

СЕВАСТОПОЛЬ , 27 апр — РИА Новости Крым . В Севастополе сотни предпринимателей и работников торговли провели возле памятника Екатерине II митинг с требованием к властям города защитить их права, передает корреспондент РИА Новости Крым.

В основном в акции приняли участие работники рынка «Чайка», которые опасаются потери рабочих мест в связи с решением арбитражного суда о передаче объекта (бывшего стадиона) в собственность города.

"Мы собрались здесь, чтобы отстоять свой рынок, место работы наших работников — это 1,5-2 тыс. человек в зависимости от сезона. Мы не хотим, чтобы его закрыли. На рынке работает 690 предпринимателей и 9 юридических лиц, которые приносят в бюджет около 60 млн рублей", — заявила РИА Новости Крым участник акции, предприниматель «Чайки» Марина Белянская.

По ее словам, местные власти не предложили чиновникам альтернативные места для работы. «20 лет рынок существует, как его можно за день закрыть? Альтернативы нет ни для индивидуальных предпринимателей, ни для продавцов, ни для жителей района», — сетует Белянская.

К акции присоединились также владельцы торговых точек, которые работали в других частях города и были признаны незаконными.

По итогам собрания была подписана резолюция, в которой участники митинга потребовали: безотлагательно принять законы, защищающие права севастопольцев, провести тщательный анализ судебных актов, связанных с отчуждением якобы незаконно выделенных земельных участков и отмены ранее заключенных договоров, провести объективное расследование случаев рейдерских захватов хозяйственных объектов.

Следующий митинг участники акции планируют провести 26 мая.

Корреспондент РИА Новости Крым обратился с запросом в правительство Севастополя с просьбой прокомментировать ситуацию.