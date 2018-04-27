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К 2020 национальный долг вырастет до 29 триллионов долларов
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К 2020 национальный долг вырастет до 29 триллионов долларов 

ИноСМИ 49 минут назад
Фото: ИноСМИ
В след за законопроектом о расходах в размере 1,3 триллиона долларов, принятого недавно Конгрессом, Бюджетное управление Конгресса США опубликовало новый 10-летний прогноз, показывающий, что к концу десятилетия национальный долг увеличится до 29 триллионов долларов. Что вы об этом думаете?
«Слава Богу, что у нас есть Президент, у которого есть опыт того, как справиться с ужасающим неоплатным долгом». Шарон Смит (Sharon Smith) — картограф игры «Майнкрафт»
«Я могу скинуться, пару баксов, когда мне в четверг зарплату выдадут». Силиан Олдс (Cillian Olds) — застройщик трущоб
«А на бомбы у нас деньги будут?» Питер Эджью (Peter Agew) — калибровщик вейкбордов (доска для катания за катером)
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