К 2020 национальный долг вырастет до 29 триллионов долларов

В след за законопроектом о расходах в размере 1,3 триллиона долларов, принятого недавно Конгрессом, Бюджетное управление Конгресса США опубликовало новый 10-летний прогноз, показывающий, что к концу десятилетия национальный долг увеличится до 29 триллионов долларов. Что вы об этом думаете?

«Слава Богу, что у нас есть Президент, у которого есть опыт того, как справиться с ужасающим неоплатным долгом». Шарон Смит (Sharon Smith) — картограф игры «Майнкрафт»

«Я могу скинуться, пару баксов, когда мне в четверг зарплату выдадут». Силиан Олдс (Cillian Olds) — застройщик трущоб

«А на бомбы у нас деньги будут?» Питер Эджью (Peter Agew) — калибровщик вейкбордов (доска для катания за катером)