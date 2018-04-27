Биржи Европы растут

Основные европейские фондовые биржи в пятницу растут в свете оптимизма инвесторов после выхода новой корпоративной отчетности компаний региона и макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.27 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,46%, до 7455,57 пункта, французский CAC 40 на 0,05%, до 5456,21 пункта, немецкий DAX — на 0,46%, до 12557,44 пунктов.

В пятницу в центре внимания инвесторов остается корпоративная отчетность компаний европейского региона. Так, в пятницу стало известно, что чистая прибыль британского банка Royal Bank of Scotland ( RBS ), приходящаяся на акционеров, за первый квартал 2018 года составила 792 миллиона фунтов стерлингов (около 1,1 миллиарда долларов) что почти в три раза больше по сравнению со значением в аналогичный период предыдущего года.

Лучше прогнозов оказались отчеты испанских банков BBVA и Caixabank, что способствует росту стоимости их акций.

Французская автомобилестроительная группа Renault сообщила, что общая выручка группы за первые три месяца текущего года составила 13,155 миллиарда евро, увеличившись на 0,2% в годовом выражении. Также в пятницу инвесторы оценивают квартальную отчетность таких крупных компаний как Airbus, Eni, Sanofi, Daimler.