Количество выданных на Ставрополье потребкредитов выросло в I квартале на 20% 

За I квартал 2018 года количество выданных в Ставропольском крае потребительских кредитов выросло на 19,8% в годовом выражении — до 58,6 тыс., сообщает Newstracker со ссылкой на НБКИ.
По динамике кредитования населения Ставрополье оказалось на третьем месте среди субъектов РФ. Больший рост отмечен только в Ульяновской и Саратовской областях, где рост числа кредитов составил 21,5% и 20,4% соответственно.
Наибольшее количество кредитов населению в I квартале выдали банки Краснодарского края — 148,1 тыс., Москвы — 133,1 тыс., Башкирии — 130,8 тыс.