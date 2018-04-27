Количество выданных на Ставрополье потребкредитов выросло в I квартале на 20%

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Товарооборот России и Монголии в 2017 году вырос на 47% — до $1,4 млрд

МРОТ в Курганской области вырастет с 1 мая почти на 2 тыс. рублей

США готовы снять санкции с «Русала» в случае отказа Дерипаски от контроля над компанией