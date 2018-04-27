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Количество выданных на Ставрополье потребкредитов выросло в I квартале на 20%
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Количество выданных на Ставрополье потребкредитов выросло в I квартале на 20% 

Rambler News Service 56 минут назад
За I квартал 2018 года количество выданных в Ставропольском крае потребительских кредитов выросло на 19,8% в годовом выражении — до 58,6 тыс., сообщает Newstracker со ссылкой на НБКИ.
По динамике кредитования населения Ставрополье оказалось на третьем месте среди субъектов РФ. Больший рост отмечен только в Ульяновской и Саратовской областях, где рост числа кредитов составил 21,5% и 20,4% соответственно.
Наибольшее количество кредитов населению в I квартале выдали банки Краснодарского края — 148,1 тыс., Москвы — 133,1 тыс., Башкирии — 130,8 тыс.
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