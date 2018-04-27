Челябинцы смогут купить уголь для мангала всего за 1 рубль

Приближающиеся майские праздники заставляют сердца россиян биться чаще! Многие используют эти праздники для дачных работ и жарят шашлыки, а кто-то отрывается на «полную катушку» от трудовых будней, отдыхает и тоже… жарит шашлыки.

Специально для весеннего настроения и веселого праздника на природе в федеральной франчайзинговой сети «Галамарт» начинается народная акция. 1 мая шок-цена на самый востребованный товар -древесный уголь всего за 1 рубль! Один пакет в одни руки!

Несмотря на колебания курсов валют, некоторые российские ритейл-компании все равно удерживают доступные цены для населения, особенно в праздники. Акция, несомненно, вызовет интерес у покупателей по всей России

В отличие от других торговых сетей, увеличивающих цену на товары сезонного спроса, «Галамарт» старается сохранять максимально лояльные цены на товары, которые нужны покупателям сию минуту.

Акция действует во всех народных магазинах, а их сейчас насчитывается уже более 200. Низкие цены, более 7 000 наименований товаров, частая смена ассортимента и регулярные распродажи на товары сезонного спроса делают «Галамарт» поистине народным магазином!

Наш сайт: www.galamart.ru ВК: https://vk.com/galamart_official

Горячая линия: 8-800-333-4-000 (звонок бесплатный из любого города)