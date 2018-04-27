Биржи АТР закрылись ростом вслед за американскими рынками

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы в "зеленой зоне" на фоне оптимизма на американских рынках, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,23% — до 3075,03 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,32%, до 1776,13 пункта. Гонконгский Hang Seng Index повысился на 0,91% — до 30280,67 пункта, корейский KOSPI — на 0,68%, до 2492,4 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,66%, до 22467,87 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,72% и составил 5953,6 пункта.

С оптимизмом отреагировали инвесторы на то, что американские индексы выросли по итогам торгов четверга на 1-1,6% на фоне хороших показателей корпоративной отчетности. Так, Facebook увеличил чистую прибыль за первый квартал 2018 года в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом, до 4,988 миллиарда долларов; Visa — в 2 раза, до 5,127 миллиарда долларов; телекоммуникационная AT&T — на 34,4%, до 4,662 миллиарда долларов.

"Рынки США выросли по вполне понятным причинам, и это отразилось на рынках АТР", — говорит рыночный стратег IG Цзиньгуй Пан (Jingyi Pan), мнение которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.

Участники торгов также обратили внимание на новости из Японии . Так, Банк Японии вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, что полностью совпало с прогнозами аналитиков. Кроме того, в пятницу стало известно, что безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в марте сохранилась на уровне февраля в 2,5%, что также оправдало ожидания рынка. При этом объем промышленного производства в марте в стране вырос на 1,2% в месячном выражении, хотя аналитики ждали повышения показателя всего на 0,5%.