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КНДР и Южная Корея начнут переговоры с Китаем о мирном договоре
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Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве

КНДР и Южная Корея начнут переговоры с Китаем о мирном договоре 

РИА Новости 33 минуты назад
РИА НОВОСТИ. КНДР И ЮЖНАЯ КОРЕЯ ДОГОВОРИЛИСЬ НАЧАТЬ ПЕРЕГОВОРЫ С США И КИТАЕМ О ЗАМЕНЕ РЕЖИМА ПЕРЕМИРИЯ НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ ДОГОВОРОМ О МИРЕ — ДЕКЛАРАЦИЯ
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