Как банки завлекают граждан на фондовый рынок

Чтобы заработать больший комиссионный доход, многие крупные банки продают клиентам различные небанковские продукты, получая агентское вознаграждение. Например, индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) для вложений в фондовый рынок.

Однако в общении с клиентами банки зачастую предпочитают обходить вопросы о рисках, с которыми может столкнуться человек, открывший ИИС. Такие наблюдения сделали сотрудники Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), которые под видом клиентов обратились в ряд крупных банков с просьбой открыть такой счет.

Основное, на что упирают банки, пытаясь привлечь клиентов к ИИС — налоговые вычеты (см. врез).

Инвестиции без гарантий

Но ни в одном из банков потенциальному инвестору не рассказали о риске получить отрицательную доходность или не заработать ничего, отмечают в КонфОП. Однако сотрудники в большинстве банков признавали, что гарантия получения дохода отсутствует. «Некоторые при этом акцентировали внимание на том, что это означает всего лишь „возможность отклонения величины доходности в большую от заявленной сторону“, то есть давали неверную информацию, вводящую клиента в заблуждение», — отмечает предправления КонфОП Дмитрий Янин

Сотрудники банков выдвигали тезис о постоянном росте курсов акций, а также о том, что за прошлые периоды отрицательной доходности у ИИС не было, следует из материалов КонфОП.

Нередко в кредитных организациях вместо договоров вклада гражданам предлагались облигации или иные ценные бумаги без объяснения особенностей и рисков такого продукта, соглашается представитель пресс-службы ЦБ , ссылаясь на анализ обращений граждан.

Представители всех банков на запрос «Ведомостей» ответили, что в отделениях предупреждают клиентов о возможных рисках инвестирования с помощью ИИС. При заключении договора ИИС каждый клиент подписывает декларацию о рисках, уведомление о запрете манипулирования рынком и о том, что денежные средства не застрахованы по закону «О страховании вкладов физических лиц», утверждает в частности представитель Промсвязьбанка (предлагает ИИС брокера и ДУ).

ИИС не может являться альтернативой вкладу или гарантировать безубыточность инвестиций, подчеркнул представитель РСХБ, где также можно оформить ИИС обоих типов.

«Только банковские депозиты застрахованы Агентством по страхованию вкладов . В случае дефолта эмитента гражданин рискует потерять свои сбережения, вложенные в облигации, поскольку такие вложения тоже не подпадают под государственную систему гарантирования», — предупреждают потенциальных инвесторов в пресс-службе ЦБ.

Расходная часть

Роснефти, Совкомбанка, Сбербанка. Почти все опрошенные банки утверждают, что денег с клиентов за открытие и ведение ИИС не берут. Кроме «Хоум кредита», взимающего 49,9 руб. в месяц с момента первого пополнения брокерского ИИС от компании «Септем капитал». Он предназначен для инвестиций в надежные облигаций из ограниченного списка, в том числе РЖД

«Наш банк предоставляет клиентам информационную поддержку и консультации», — объясняет представитель «Хоум кредита».

Но ни в одном банке, кроме МКБ, тайным покупателям из КонфОП не рассказали о комиссиях, которые придется платить инвесторам, открывшим ИИС, сетуют тайные покупатели.

Виды комиссии зависят от типа договора ИИС, а размеры — от аппетита УК или брокера. Существуют комиссии биржи, брокера и депозитария, которые взимаются при операциях по брокерским ИИС, перечисляет руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Владимир Потапов

А вот владельцу ИИС доверительного управления придется платить за управление бумагами. Например, в УК «Альфа-капитал» и «Промсвязь» это комиссия за управление 2% в год от стоимости активов на счете, следует из тарифов, опубликованных на их сайтах. Также УК могут брать вознаграждение «за успех» обычно в размер 10-15% от прироста стоимости портфеля ИИС.

ЦБ рекомендует кредитным организациям, используя специально разработанную форму, информировать потребителей услуг о существенных особенностях предлагаемых им небанковских финансовых продуктов, заявили в пресс-службе регулятора.