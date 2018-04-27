Плохая инфраструктура и ослабление рубля мешают компаниям Японии участвовать в ТОРах в РФ

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Недостаточный уровень развития железнодорожной и портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке, а также снижение курса рубля являются препятствиями для участия японских компаний в проектах на территориях опережающего развития. Об этом заявил председатель Японско-Российского комитета по экономическому сотрудничеству Тэруо Асада.

"Всего лишь три японские компании входят в территории опережающего развития. Не наблюдается развития крупных проектов на этих территориях. Российская сторона выражает недовольство этой ситуацией. Развитие инфраструктуры — об этом очень много говорится, многое надо исправить. Это касается не только инфраструктуры ТОРов, но и железных дорог, портов", — сказал Тэруо Асада на российско-японском форуме «Точки соприкосновения».

По его словам, японские компании обращают внимание на недостаточное количество железнодорожных вагонов для перевозок грузов по территории РФ . «Кроме того, существует недостаточная пропускная способность портов», — отметил Тэруо Асада.

"Также необходимы определенные механизмы, которые предотвращали бы риски, связанные с падением курса рубля и переход затем на расчеты в иенах и долларовые расчеты", — подчеркнул Тэруо Асада.