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Плохая инфраструктура и ослабление рубля мешают компаниям Японии участвовать в ТОРах в РФ
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Плохая инфраструктура и ослабление рубля мешают компаниям Японии участвовать в ТОРах в РФ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Недостаточный уровень развития железнодорожной и портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке, а также снижение курса рубля являются препятствиями для участия японских компаний в проектах на территориях опережающего развития. Об этом заявил председатель Японско-Российского комитета по экономическому сотрудничеству Тэруо Асада.
"Всего лишь три японские компании входят в территории опережающего развития. Не наблюдается развития крупных проектов на этих территориях. Российская сторона выражает недовольство этой ситуацией. Развитие инфраструктуры — об этом очень много говорится, многое надо исправить. Это касается не только инфраструктуры ТОРов, но и железных дорог, портов", — сказал Тэруо Асада на российско-японском форуме «Точки соприкосновения».
По его словам, японские компании обращают внимание на недостаточное количество железнодорожных вагонов для перевозок грузов по территории РФ. «Кроме того, существует недостаточная пропускная способность портов», — отметил Тэруо Асада.
"Также необходимы определенные механизмы, которые предотвращали бы риски, связанные с падением курса рубля и переход затем на расчеты в иенах и долларовые расчеты", — подчеркнул Тэруо Асада.
Он отметил, что объемы двусторонней торговли между РФ и Японией, составлявшие в 2013 году $34,8 млрд, сократились до $19,8 млрд в 2017 году. В то же время, по его словам, в последнее время была отмечена тенденция увеличения товарооборота на 20%.
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