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В Зеленограде состоялась мемориально-патронатная акция
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В Зеленограде состоялась мемориально-патронатная акция 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
26 апреля специалисты ГБУ «Славяне» из Старого Крюково провели акцию по приведению в порядок воинских захоронений.
Как сообщили в учреждении, сотрудники и волонтеры очистили от мусора и листвы места захоронений на Зеленоградском центральном кладбище. Напомним, под патронатом ГБУ «Славяне» находятся захоронения ветеранов Великой Отечественной войны Семенова Н. П. и Першина Н. М.
Мемориально-патронатные акции проводятся регулярно. В ходе нынешней уборки захоронения были приведены в порядок к празднованию Дня Победы и других майским праздникам, а также в связи с началом теплого сезона.
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