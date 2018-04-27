В Зеленограде состоялась мемориально-патронатная акция

26 апреля специалисты ГБУ «Славяне» из Старого Крюково провели акцию по приведению в порядок воинских захоронений.

Как сообщили в учреждении, сотрудники и волонтеры очистили от мусора и листвы места захоронений на Зеленоградском центральном кладбище. Напомним, под патронатом ГБУ «Славяне» находятся захоронения ветеранов Великой Отечественной войны Семенова Н. П. и Першина Н. М.

Мемориально-патронатные акции проводятся регулярно. В ходе нынешней уборки захоронения были приведены в порядок к празднованию Дня Победы и других майским праздникам, а также в связи с началом теплого сезона.