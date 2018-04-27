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Появилось первое изображение массового электрокара Volkswagen
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Появилось первое изображение массового электрокара Volkswagen 

Motor.ru 43 минуты назад
Фото: Motor.ru
Немецкое издание Bild опубликовало фотографию, на которой, предположительно, изображен первый массовый электромобиль Volkswagen. Новинка, созданная по мотивам концепт-кара I. D., получит название Neo.
Технической информации о Volkswagen Neo по-прежнему мало. Известно лишь, что в основе электрокара будет лежат платформа MEB с интегрированным в пол блоком аккумуляторов. Запас хода будет аналогичен прототипу I. D. и составит от 400 до 600 километров.
Электрический хэтчбек I. D. дебютировал в Париже осенью 2016 года. Концепт-кар оснастили электромотором мощностью 169 лошадиных сил, который позволял прототипу разгоняться до «сотни» за восемь секунд. Максимальная скорость при этом составила 160 километров в час.
Стратегический план Volkswagen по развитию экологически чистого транспорта предусматривает создание 15 серийных моделей электрокаров. Первыми на конвейер, а произойдет это уже в 2020 году, встанут хэтчбек Neo и товарная версия кроссовера I. D. Crozz.
По предварительной информации, цена Neo составит около 25 тысяч евро (1,9 миллиона рублей по текущему курсу).
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