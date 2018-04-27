Появилось первое изображение массового электрокара Volkswagen

Немецкое издание Bild опубликовало фотографию, на которой, предположительно, изображен первый массовый электромобиль Volkswagen. Новинка, созданная по мотивам концепт-кара I. D., получит название Neo.

Технической информации о Volkswagen Neo по-прежнему мало. Известно лишь, что в основе электрокара будет лежат платформа MEB с интегрированным в пол блоком аккумуляторов. Запас хода будет аналогичен прототипу I. D. и составит от 400 до 600 километров.

Электрический хэтчбек I. D. дебютировал в Париже осенью 2016 года. Концепт-кар оснастили электромотором мощностью 169 лошадиных сил, который позволял прототипу разгоняться до «сотни» за восемь секунд. Максимальная скорость при этом составила 160 километров в час.

Стратегический план Volkswagen по развитию экологически чистого транспорта предусматривает создание 15 серийных моделей электрокаров. Первыми на конвейер, а произойдет это уже в 2020 году, встанут хэтчбек Neo и товарная версия кроссовера I. D. Crozz.

По предварительной информации, цена Neo составит около 25 тысяч евро (1,9 миллиона рублей по текущему курсу).