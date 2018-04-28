Какие мероприятия пройдут в Кемерове на День Победы?

Основные праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в Кемерове 7, 8 и 9 мая.

7 и 8 мая в районах Кемерова пройдут акции «Свеча памяти». 9 мая празднования пройдут на трех городских площадках. На Аллее Героев в 11:00 часов начнется митинг и акция «Георгиевская лента», церемония возложения цветов и марш вренизированных расчетов.

В Парке Победы им. Жукова в 10:00 часов и в 10:20 часов пройдет возложение цветов к памятнику маршала Жукова. Также в парке до 22:00 часов будут работать различные развлекательные площадки:

детская туристическая игра «Зарница»;акция «Военная служба по контракту»;тематический концерт школ культуры;полевой кинотеатр;акция «Медсанбат»;молодёжные военно-патриотические акции;мастер-классы и фотозоны.

С 12:00 часов пройдет выставка ретро-автомобилей. В 16:00 часов начнется гала-концерт областного фестиваля солдатской песни «Виктория».

На площади Советов пройдут следующие мероприятия:

с 11.00 до 12.00 — концерт, в репертуаре исполнителей — песни военных лет;с 12.00 до 15.00 — шествие «Бессмертного полка»;с 15.00 до 19.00 — 73-я легкоатлетическая эстафета;с 19.00 до 22.00 — выступления творческих коллективов.

Будет ли салют на Университетском мосту, кемеровчане узнают 30 апреля. На официальном сайте завершится голосование.