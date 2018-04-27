Банк «Международный Финансовый Клуб» снизил ставки по вкладам

Доходность «Удобного» (от 50 тыс. рублей составит 5,1—5,2%, а «Оптимального» (от 100 тыс. рублей) — 5,9—6,2% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Накопительный+» открывается под 5,3—5,5%, а «МФК Максимум»— под 7,1—7,2% годовых. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. «Уверенный выбор» (от 150 тыс. рублей) оформляется под 8,4% годовых.

Продуктовый виджет

Проценты по этим трем вкладам выплачиваются в конце срока. Срок всех депозитов составляет шесть и 12 месяцев.

Все вклады, кроме «Уверенный выбор», можно пополнять.