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Жилье под ремонт в Москве предложили покупателям за 540 миллионов рублей
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Жилье под ремонт в Москве предложили покупателям за 540 миллионов рублей 

dom.lenta.ru 34 минуты назад
Фото: dom.lenta.ru
На вторичном рынке столицы в границах Бульварного кольца экспонируется 146 квартир и апартаментов стоимостью от миллиона долларов. Об этом говорится в материалах компании Savills, поступивших 27 апреля в редакцию «Дома».
Средняя площадь предложения составляет 178 квадратных метров, средний бюджет предложения — 2,7 миллиона долларов или 166 миллионов рублей. Самая дорогое вторичное предложение внутри Бульварного кольца — апартаменты в гостинице «Москва» площадью 208 квадратных метров, такие лоты выставлены на продажу на 5 и 6 этажах комплекса за 8,73 миллиона долларов, или 540 миллионов рублей.
Апартаменты предлагаются в состоянии под чистовую отделку, со свободной планировкой. Из окон открываются вида на Кремль, Площадь революции, Большой и Малый театры. В стоимость каждого лота входят два машиноместа в подземном паркинге.
На втором месте по стоимости лота находится двухуровневый пентхаус на Страстном бульваре. Объект площадью 263 квадратных метра располагает панорамным видом на столичный центр. Жилье выставлено на продажу за 6,25 миллиона долларов (3,94 миллиона рублей).
На третьем месте 145-метровая квартира в Большом Гнездниковском переулке. Жилье находится на третьем этаже элитного клубного дома и выставлено на продажу за 4,5 миллиона долларов (275 миллионов рублей).
По данным исследования Kalinka Group и ГК Insigma, на конец первого квартала 2018 года в пределах московского Садового кольца было выставлено на продажу 63 пентхауса в девяти жилых комплексах. Разброс стоимости квадратного метра в этих пентхаусах находится в пределах от 550 тысяч до 2,8 миллиона рублей.
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