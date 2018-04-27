Строительство моста через реку Норильскую обойдется в 119 млн рублей 

По итогам аукциона мост из Норильска в аэрогидропорт Валек (Красноярский край) будет строить компания ООО «СПБ Мост». Стоимость контракта около 120 миллионов рублей. Об этом сообщило ИА «Интерфакс Сибирь» со ссылкой на сайт Госзакупок.
Красноярская компания стала единственной, кого допустили к участию в торгах. Стартовая цена лота была почти 140 миллионов.
Мост с двухполосной автострадой через реку Норильская длиной около 25 метров планируют сдать до сентября следующего года.
Мост через Волгу длиной два километра в подмосковной Дубне строят с опережением графика. Пропускная способность магистрали составит больше 24 тысяч машин в день.