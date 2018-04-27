Строительство моста через реку Норильскую обойдется в 119 млн рублей

По итогам аукциона мост из Норильска в аэрогидропорт Валек ( Красноярский край ) будет строить компания ООО «СПБ Мост». Стоимость контракта около 120 миллионов рублей. Об этом сообщило ИА «Интерфакс Сибирь» со ссылкой на сайт Госзакупок.

Красноярская компания стала единственной, кого допустили к участию в торгах. Стартовая цена лота была почти 140 миллионов.

Мост с двухполосной автострадой через реку Норильская длиной около 25 метров планируют сдать до сентября следующего года.

Мост через Волгу длиной два километра в подмосковной Дубне строят с опережением графика. Пропускная способность магистрали составит больше 24 тысяч машин в день.