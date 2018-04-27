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Мэрия объявила о завершении акции по уничтожению крыс в Петрозаводске
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Мэрия объявила о завершении акции по уничтожению крыс в Петрозаводске 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Специальные приманки размещались на большинстве контейнерных площадок для мусора.
Власти карельской столицы объявили о завершении очередной акции по дератизации. Напомним, мероприятия по уничтожению грызунов стартовали в Петрозаводске 9 апреля. Согласно графику, утвержденному в мэрии, дератизация должна была затронуть 15 районов города.
По сообщению пресс-службы, специальные приманки размещались на большинстве контейнерных площадок для мусора, на территориях и в помещениях детских дошкольных образовательных учреждений и школ. В акции участвовали также муниципальные социальные учреждения, предприятия торговли.
— Силами управляющих организаций и ТСЖ дератизационной обработке подвергнуто более 80 тысяч квадратных метров подвальных помещений многоквартирных домов,
— говорится в сообщении мэрии.
По материалам: ptzgovorit.ru
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