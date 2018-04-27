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Эксперты подсчитали, сколько стоят частные дома на черноморских курортах
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Эксперты подсчитали, сколько стоят частные дома на черноморских курортах 

Вести.Ru 30 минут назад
Фото: Вести.Ru
За год дома в российских курортных городах у Черного моря стали дороже на 1,6%. Средняя стоимость частного дома в курортных городах Краснодарского края составила 12 миллионов рублей.
Самые дорогие дома традиционно в Сочи — средняя цена домовладения в этом городе составляет 22,2 миллиона рублей. В год средний дом в Сочи подорожал на 2,4%.
Второе место у Геленджика, где за год дома выросли в цене на 7,1%, однако все равно частное домовладение в этом городе обойдется дешевле сочинского: средняя цена здесь составляет 17,7 миллиона рублей.
На третьем месте Анапа — здесь жилье наоборот дешевеет, за год цены стали ниже на 1,8%. Средняя стоимость частного дома в Анапе в настоящий момент составляет 8,6 миллиона рублей.
Четвертое место у Новороссийска — 6,6 миллиона рублей за дом (прибавка в цене 2,2%), на пятом — Туапсе, где дома с прошлого года подешевели на 2,1%, до 4,6 миллиона рублей.
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