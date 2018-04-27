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В нижегородских отделениях Сбербанка расширен список иностранных валют для обменных операций
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В нижегородских отделениях Сбербанка расширен список иностранных валют для обменных операций 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Как отмечается в сообщении, с 3 мая Головное отделение по Нижегородской области ПАО Сбербанк в дополнение к операциям по покупке/продаже наличных долларов США, евро, швейцарских франков, фунтов стерлингов и японской йены приступает к операциям с белорусским рублем, датской кроной, норвежской кроной, шведской кроной, чешской кроной, польским злотым, казахстанским тенге, канадским долларом, сингапурским долларом и китайским юанем.
Операции с новыми видами валют производятся по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 35.
«В Нижнем Новгороде этим летом пройдет Чемпионат мира по футболу. Безусловно, это важное событие для города. Мы ожидаем большой туристический поток и повышенный спрос на конверсионные операции со стороны иностранных граждан», — отмечает управляющий Нижегородским отделением Сбербанка Сергей Алимов.
На постоянной основе к услугам клиентов — более 100 филиалов Сбербанка, осуществляющих операции покупки-продажи наличных долларов США и евро на территории всей Нижегородской области.
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