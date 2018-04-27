Ещё
Глобальный аппетит к риску подавлен, — Евгений Локтюхов, аналитик Промсвязьбанка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глобальный аппетит к риску подавлен, — Евгений Локтюхов, аналитик Промсвязьбанка 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Глобальный аппетит к риску остается придавленным из-за высоких долларовых ставок, однако корпоративные и политические новости способствуют поддержанию умеренного оптимизма на рынках. Вчера доходность десятилетних treasuries опустилась чуть ниже 3%, позволив рынкам, в условиях постепенной нормализации ситуации на долларовом сегменте денежного рынка и отсутствия явных сюрпризов от ЕЦБ, обратить внимание на улучшившийся новостной фон.
Сильная отчетность ряда представителей Hi-Tech (Facebook, AMD, Qualcomm), укрепившая надежды на хорошие цифры от Amazon.com, Microsoft и Intel (вышли после окончания торгов в США и не разочаровали), отсутствие явного негатива от данных по заказам на товары длительного пользования в США (общий показатель (+2,6% м/м) опередил ожидания, без учета транспорта (0% м/м) оказался похуже) и устойчивость рынка нефти позволили индексу S&P500 вырасти второй день подряд.
С геополитического фронта также поступает позитив: сегодня встретились главы КНДР и Южной Кореи, впервые за 10 лет, что, в условиях подготовки встречи Президента США Д. Трампа и верховного лидера КНДР Ким Чен Ына, настраивает на движение в сторону деэскалации ситуации на Корейском полуострове. Кроме того, вчера вечером премьер-министр КНР Ли Кэцян заявил о готовности Китая разрешить торговый конфликт с США и открытости для соответствующих переговоров.
Прайм: последние новости
Биткоин дорожает на позитивных новостях в отрасли Акции "Роснефти" могут обновить исторический максимум Биржи АТР в плюсе, кроме Китая, на росте американских индексов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»40
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна69
Поставим Макаревича на место361
Что Меркель отдаст за российский газ96
Майские законы отразятся на зарплатах россиян180
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:12
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Компании Другое
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение