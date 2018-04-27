«Группа ГАЗ» вошла в Топ-3 по продаже LCV и грузовиков

Объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России по итогам марта 2018 года составил 10,7 тысяч единиц, что на 7,6% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

На первичного рынка LCV лидерство удерживает « Группа ГАЗ »: на долю её продукции в марте пришлось 47% от общего объема продаж, или 5 тысяч штук (что на 27,7% больше показателя 2017 года).

На втором месте — УАЗ, продавший 1,5 тысяч авто (-42,7%). В спину дышит Ford (1081 штук) и российская LADA (1069 штук). Замыкает пятерку лидеров немецкий Mercedes-Benz (785 штук).

В структуре моделей лидирует GAZ Gazelle Next, в марте она занимала четверть рынка продаж LCV (почти 3 тысячи штук). Следом идёт GAZ 3302 (1,1 тысяч штук). На третьей строчке — Ford Transit (1 тысяч штук).