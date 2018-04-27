Ещё
«Группа ГАЗ» вошла в Топ-3 по продаже LCV и грузовиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Группа ГАЗ» вошла в Топ-3 по продаже LCV и грузовиков 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России по итогам марта 2018 года составил 10,7 тысяч единиц, что на 7,6% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».
На первичного рынка LCV лидерство удерживает «Группа ГАЗ»: на долю её продукции в марте пришлось 47% от общего объема продаж, или 5 тысяч штук (что на 27,7% больше показателя 2017 года).
На втором месте — УАЗ, продавший 1,5 тысяч авто (-42,7%). В спину дышит Ford (1081 штук) и российская LADA (1069 штук). Замыкает пятерку лидеров немецкий Mercedes-Benz (785 штук).
В структуре моделей лидирует GAZ Gazelle Next, в марте она занимала четверть рынка продаж LCV (почти 3 тысячи штук). Следом идёт GAZ 3302 (1,1 тысяч штук). На третьей строчке — Ford Transit (1 тысяч штук).
В марте объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 8,3 тысяч единиц, что на 50,3% больше, чем в марте 2017 года. Лидером рынка грузовиков остается российский производитель KamAZ, на долю которого в прошлом месяце пришлось 32% от общего объема — 2,7 тысяч авто. На втором месте располагается ГАЗ с 791 грузовиком, тройку замыкает шведский Volvo.
Newsroom24: последние новости
В Нижнем Новгороде автомобили с пробегом растут в цене НБД-Банк выпустил аккредитив в китайских юанях В нижегородских отделениях Сбербанка расширен список иностранных валют для обменных операций
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна63
Что Меркель отдаст за российский газ91
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»22
Поставим Макаревича на место242
Майские законы отразятся на зарплатах россиян166
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:12
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Компании Другое
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение