«Лада» снова стала приносить прибыль

Впервые за пять лет традиционный российский автопроизводитель, руководимый французским концерном «Рено» ( Renault ), получил чистую прибыль.

Ржавеющие тачки, требующие постоянного ремонта и напоминающие угловатые ретроавтомобили — такой имидж уже давно закрепился за автомобилями «Лада». После распада Советского Союза и открытия огромного рынка на востоке каждый, кто только мог, купил себе машину другой марки. Все последующие годы производитель «Лад» Волжский автозавод, сокращенно АвтоВАЗ , находился в плачевном состоянии. Даже с приходом на завод французского концерна «Рено», ставшего впоследствии главным акционером предприятия, положение не менялось. До последнего времени.

Потому что по итогам первого квартала 2018 года АвтоВАЗ впервые с 2012 года получил чистую прибыль в размере 609 миллионов рублей (в пересчете на валюту — 8,1 миллиона евро). И это притом, что в первые три месяца 2017 убытки предприятия составляли 37,2 миллиона евро.

В первом квартале доходы производителя «Лада» возросли на 41% и достигли суммы в 863 миллиона евро, оперативная прибыль составила 28 миллионов евро. Согласно опубликованным недавно финансовым показателям, соответствующим международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), успех стал результатом роста продаж автомобилей, повышения цен на них, снижения производственных затрат, сокращения персонала, а также перевода долгов в основной капитал.

В 2017 году АвтоВАЗу удалось увеличить продажи на 17% до уровня 312 тысяч автомобилей, в первом квартале 2018 — еще на 29% 79 тысячами проданных автомобилей. Таким образом, «Лада» — теперь самая покупаемая марка автомобилей в России , ее доля на рынке составляет 19,5%.

Материнский концерн «Рено» продал, помимо этого, еще 32 тысячи автомобилей своей собственной марки, что соответствовало увеличению продаж на 27,1%. Группа «Фольксваген» (Volkswagen), имеющая собственное производство в Калуге, но производящая также модели «Фольксваген» и «Шкода» (Skoda) на попавшем под американский санкции автомобильном заводе алюминиевого олигарха Олега Дерипаски , смогла в первом квартале 2018 года добиться роста продаж на 20,8% и реализовать 43 тысячи автомобилей (доля на рынке в России — 10,8%).

В апреле АвтоВАЗ завершил рекапитализацию, проведенную концерном «Рено» и госкорпорацией Ростех , в размере 1,3 миллиардов евро. Таким образом, совестное предприятие «Рено» и Ростеха повысило свою долю в АвтоВАЗе с 64,6 до 83%.

Страх перед новым санкциями США

Тем не менее шеф АвтоВАЗа Николя Мор (Nicolas Maure) при представлении первых позитивных результатов за последние пять лет предостерег от их «переоценки». Введенные в начале апреля новые санкции США привели к падению курса рубля. Это может, как считает Мор, иметь «негативные последствия для российского авторынка и для финансовых результатов АвтоВАЗа». При этом «Лада» имеет самый высокий уровень локализации (86%) среди всех марок, то есть самую высокую долю производимых в России и оплачиваемых в рублях комплектующих. Помочь концерну должно, по мнению Мора, дальнейшее обновление модельного ряда.

Экономический кризис, вызванный санкциями в результате аннексии Крыма , привел к упадку российской автомобильной промышленности. В 2017 наметились признаки оздоровления: продажи автомобилей возросли на 11,9% и достигли уровня почти 1,6 миллиона штук. Лада прибавила 17% до уровня 311,6 тысяч автомобилей, что было выше, чем в среднем по отрасли. Такие же показатели были у «Рено» (плюс 17% и 136,7 тысяч проданных автомобилей) и у «Фольксвагена», где продажи возросли с 162 до 180 тысяч штук.

АвтоВАЗ был приватизирован в 1993 год и стал акционерным обществом. В 2005 году концерн перешел в собственность преимущественно государственных предприятий. Главными акционерами были госкорпорация Рособоронэкспорт , государственный промышленный холдинг Роспром и государственный Внешторгбанк (ВТБ). В 2007 году в число акционеров производителя «Лада» вошел российский инвестиционный банк «Тройка Диалог», а в 2008 концерн «Рено-Ниссан» (Renault-Nissan) приобрел 25% акций. Еще 25% получила госкорпорация Ростехнология.

Разразившийся в 2007 году финансовый кризис привел в АвтоВАЗе к резкому падению уровня продаж. Но число занятых на предприятии работников осталось прежним — около 100 тысяч человек. Прошла волна увольнений. В мае 2012 года концерн «Рено-Ниссан» объявил, что до 2014 года он инвестирует в АвтоВАЗ около 607 миллионов евро и за это он получает долю в предприятии, равную 74,5%.

По мнению московской экономической газеты «Ведомости», концерну «Рено» с помощью шведского менеджера Бу Андерссона (Bo Andersson) удалось превратить концерн «из государственного гиганта в нормальное предприятие, производящего нормальные автомобили». Тем не менее российская сторона настояла в 2016 году на снятии Андерсона с должности.