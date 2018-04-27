Когда в Казани закроют Чеховский рынок

Перед закрытием Чеховского рынка эскизы нового здания должна одобрить комиссия у президента Татарстана Рустама Минниханова . До августа подготовят все нужные документы и сделают экспертизу проекта, пишет « Российская газета ». Поэтому Чеховский рынок планируют закрыть в сентябре.

В июне проект возведения нового торгового комплекса одобрила рабочая группа, которая следит за обликом исторического центра Казани

Сейчас рынок работает в обычном режиме. Продавцы распродают весь товар и ищут себе новые точки для торговли.

По плану, Чеховский рынок полностью преобразится через 1,5 — 2 года. В нем не будет открытых торговых рядов и магазинчиков-киосков по краям. Комплекс превратится в торговый центр с парковкой на крыше. Само здание останется нетронутым. Его просто обновят.

Ранее редакция e-Kazan.ru узнавала, какие изменения ждут Чеховский рынок.

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