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Чеховский рынок в Казани планируют закрыть на ремонт
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Чеховский рынок в Казани планируют закрыть на ремонт 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Чеховский рынок планируют закрыть в сентябре на капитальный ремонт, сообщил корреспонденту «АиФ-Казань» правозащитник Еркен Сарсембаев.
По его словам, 24 апреля директор рынка организовал выездной осмотр помещения, в котором приняли участие сотрудники администрации исполкома Казани, представитель инспекции Гостройнадзора и работники рынка.
«В ходе осмотра я обратил внимание на то, что здание не отвечает требованиям пожарной безопасности: в стенах есть трещины, ржавчина, кое-где валялись провода. В подвал и на крышу нас вовсе не пустили. При этом директор рынка сообщил, что у него есть заключение экспертизы о соответствии здания требованиям пожбезопасности», — отметил правозащитник.
Еркен Сарсембаев также сообщил, что ранее после проверки Чеховского рынка сотрудники Роспотребнадзора в отношении юридического лица составили протокол об административном нарушении по ст.6.4 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений). В результате ООО «УК Центр Торговли» оштрафомали на 10 тысяч рублей.
В пресс-службе прокуратуры РТ корреспонденту «АиФ-Казань» сообщили, что в рамках проверки торговых объектов Чеховский рынок не осматривали.
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