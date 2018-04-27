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87 человек написали Большой удмуртский диктант без ошибок
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87 человек написали Большой удмуртский диктант без ошибок 

ИА «Сусанин» 44 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. 87 человек написали Большой удмуртский диктант без ошибок. При этом средний балл среди участников акции составил 80,3, что соответствует школьной оценке «3», сообщает министерство национальной политики Удмуртии.
Акция прошла на 97 площадках в республике и 24 площадках в регионах России с компактным проживанием удмуртов: Татарстане, Башкирии, Пермском крае, Марий Эл.
Всего в акции приняли участие 2 531 человек. Наиболее активными стали участники в возрасте от 36 до 60 лет (40,7% от общего количества участников). Самому младшему участнику было 7 лет, самому старшему — 85 лет.
Текст диктанта, результаты написания Диктанта опубликованы на странице ВКонтакте, а также на официальных сайтах организаторов и партнёров диктанта.
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