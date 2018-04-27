В Ланьчжоу открылись курсы по прикладным технологиям солнечной и ветровой энергетики для представителей стран вдоль «Пояса и пути»

20-дневные курсы совместно организованы Министерством коммерции КНР , Институтом природных энергоресурсов провинции Ганьсу и Международным центром по распространению и передаче технологий солнечной энергетики под эгидой Организации Объединенных Наций по промышленному развитию /ЮНИДО/.

Замбии, Малави и В курсах принимают участие чиновники, эксперты в области новой энергетики и сотрудники отраслевых предприятий из Грузии Монголии . В программу курсов входят лекции, технологические обмены, торгово-экономические переговоры и ознакомительные поездки.

Директор названного института Чжоу Цзяньпин сообщил, что нынешние курсы рассматриваются как одно из действий, предпринятых китайским правительством для реализации инициативы «Пояс и путь», а также как одна из важных мер правительства КНР по развитию новой энергетики в странах вдоль «Пояс и путь» и сотрудничества между ними в этой отрасли.

Провинция Ганьсу обладает ресурсными, производственными и технологическими преимуществами в области освоения солнечной и ветровой энергии.

На настоящий момент Институт природных энергоресурсов провинции Ганьсу уже 74 раза участвовал в организации международных курсов, посвященных развитию возобновляемой энергетики. Курсы прошли более 1700 чиновников и экспертов из 132 стран и регионов мира.