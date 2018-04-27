Ещё
Биржи АТР торгуются в плюсе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Биржи АТР торгуются в плюсе 

Прайм 17 минут назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются в плюсе, кроме индексов Китая, поддерживает биржи динамика рынков США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.18 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,8% — до 3050,52 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,21%, до 1766,64 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,17%, до 30059,93 пункта, корейский KOSPI — на 0,61%, до 2490,64 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,48% и составил 5939,4 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,43%, до 22415,73 пункта.
Мировые рынки находятся под влиянием сезона корпоративных отчетностей. Так, американские индексы выросли на закрытии торгов четверга на 1-1,6%. По данным отчетностей, Facebook увеличил чистую прибыль за первый квартал 2018 года в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом, до 4,988 миллиарда долларов; Visa — в 2 раза, до 5,127 миллиарда долларов; телекоммуникационная AT&T — на 34,4% к прошлому году, до 4,662 миллиарда долларов.
Рынки также обращают внимание на финансовые результаты онлайн-ритейлера Amazon, который отчитался об увеличении чистой прибыли более чем в два раза, до 1,629 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 3,27 доллара против 1,48 доллара по итогам аналогичного периода 2017 года.
Кроме того, рынки отыгрывают геополитические новости. В пятницу проходит саммит лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. В течение дня главы двух корейских государств обсудят в южной части демилитаризованной зоны вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи.
"Ослабление (геополитического — ред.) напряжения и возможность заключения мира, которые ожидаются в скором времени, поддерживают курс (южнокорейской — ред.) воны и индекс KOSPI", — приводит агентство Рейтер слова валютного трейдера по глобальным платежам INTL FCStone Ltd в Сингапуре Минцзе Ву (Mingze Wu).
Эксперт отмечает, что ранее, в периоды обострения мирового напряжения, не наблюдалось устойчивого снижения рынков, поэтому и вероятность продолжительного позитивного тренда после этих новостей мала.
Прайм: последние новости
Акции "Роснефти" могут обновить исторический максимум ГДР X5 и акции "Черкизово" теряют около 3% на корпоративных новостях Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне разнонаправленно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1695
В США предрекли смерть морской авиации России331
Ким Чен Ын назвал цель переговоров с Южной Кореей
Госдеп составил список послушных стран273
Бузова опешила от хамства Распутиной50
Видео
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение