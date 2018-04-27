Биржи АТР торгуются в плюсе

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются в плюсе, кроме индексов Китая , поддерживает биржи динамика рынков США , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.18 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,8% — до 3050,52 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,21%, до 1766,64 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,17%, до 30059,93 пункта, корейский KOSPI — на 0,61%, до 2490,64 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,48% и составил 5939,4 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,43%, до 22415,73 пункта.

Мировые рынки находятся под влиянием сезона корпоративных отчетностей. Так, американские индексы выросли на закрытии торгов четверга на 1-1,6%. По данным отчетностей, Facebook увеличил чистую прибыль за первый квартал 2018 года в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом, до 4,988 миллиарда долларов; Visa — в 2 раза, до 5,127 миллиарда долларов; телекоммуникационная AT&T — на 34,4% к прошлому году, до 4,662 миллиарда долларов.

Рынки также обращают внимание на финансовые результаты онлайн-ритейлера Amazon , который отчитался об увеличении чистой прибыли более чем в два раза, до 1,629 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 3,27 доллара против 1,48 доллара по итогам аналогичного периода 2017 года.

Кроме того, рынки отыгрывают геополитические новости. В пятницу проходит саммит лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. В течение дня главы двух корейских государств обсудят в южной части демилитаризованной зоны вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи.

"Ослабление (геополитического — ред.) напряжения и возможность заключения мира, которые ожидаются в скором времени, поддерживают курс (южнокорейской — ред.) воны и индекс KOSPI", — приводит агентство Рейтер слова валютного трейдера по глобальным платежам INTL FCStone Ltd в Сингапуре Минцзе Ву (Mingze Wu).

Эксперт отмечает, что ранее, в периоды обострения мирового напряжения, не наблюдалось устойчивого снижения рынков, поэтому и вероятность продолжительного позитивного тренда после этих новостей мала.