Цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне уменьшились на 0,23% — до $74,57 за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,21%, составив $68,05 за баррель.