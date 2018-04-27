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Цены на нефть снижаются
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Цены на нефть снижаются
RT на русском
1 час назад
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РИА Новости
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне уменьшились на 0,23% — до $74,57 за баррель.
Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,21%, составив $68,05 за баррель.
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