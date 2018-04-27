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Акция не удалась: в Рощино отменили платный въезд машин на парковку после бунта водителей
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Акция не удалась: в Рощино отменили платный въезд машин на парковку после бунта водителей 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Настоящий бунт сегодня, 27 апреля, устроили тюменские автомобилисты, узнав о новых условиях парковки в Рощино. Администрация аэропорта решила провести акцию и отменила бесплатные минуты. Водители не согласились на новые условия, отодвинули полусферу, ограждающую территорию парковки, и уехали, не расплатившись за стоянку. По прежним условиям стоять на парковке аэровокзала до 15 минут автомобилисты могли бесплатно. Эту возможность отменили и предложили заезжать на полчаса за оплату в 50 рублей. В администрации аэропорта пояснили, что это была временная акция. Ее планировали провести с 27 апреля 3 мая, но увидев реакцию водителей, эксперимент под названием «Полчаса с выгодой» решили отменить.
— Мы действуем в интересах всех въезжающих на территорию аэропорта. В тестовом режиме решили запустить данную акцию. Нам важно, как к этому отнесутся жители и гости города, это даст возможность сделать анализ и провести сравнение между действующими тарифами по прейскуранту и теми предлагаемыми нами условиями, которые будут комфортны, как для всех въезжающих на территорию автопарковочного комплекса, так и для нас. На данный момент мы решили отменить акцию, потому что людям не понравились предложенные условия, — пояснили в администрации Рощино. На сегодняшний день на парковке в Рощино действуют прежние условия оплаты — первые 15 минут — бесплатно, а стоимость стоянки до 1 часа составляет 200 рублей.
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