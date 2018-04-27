10 дней на обжалование: в Оренбурге суд не одобрил Монстрацию

26 апреля Ленинский районный суд Оренбурга признал законным отказ городской администрации в проведении акции Монстрация.

Инициатор креативного мероприятия Роман Котерев просил признать незаконными требование мэрии изменить цели мероприятия и отказ в проведении акции, а также согласовать Монстрацию в форме шествия, сообщает Regnum

Суд отказал в удовлетворении всех требований, у истца есть еще десять дней на обжалование решение. Организаторы акции сообщили в соцсети, что идея Монстрации зеркально отражает все то, что происходит вокруг, и она обязательно состоится.

Первоначально неполитическую акцию планировали провести в Оренбурге и других российских городах 1 мая. В прошлом году Монстрация прошла в более десятке городов, а этом планировалась в 18, но не везде художественное шествие с абсурдными лозунгами и плакатами согласовали.