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10 дней на обжалование: в Оренбурге суд не одобрил Монстрацию
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10 дней на обжалование: в Оренбурге суд не одобрил Монстрацию 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
26 апреля Ленинский районный суд Оренбурга признал законным отказ городской администрации в проведении акции Монстрация.
Инициатор креативного мероприятия Роман Котерев просил признать незаконными требование мэрии изменить цели мероприятия и отказ в проведении акции, а также согласовать Монстрацию в форме шествия, сообщает Regnum.
Суд отказал в удовлетворении всех требований, у истца есть еще десять дней на обжалование решение. Организаторы акции сообщили в соцсети, что идея Монстрации зеркально отражает все то, что происходит вокруг, и она обязательно состоится.
Первоначально неполитическую акцию планировали провести в Оренбурге и других российских городах 1 мая. В прошлом году Монстрация прошла в более десятке городов, а этом планировалась в 18, но не везде художественное шествие с абсурдными лозунгами и плакатами согласовали.
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